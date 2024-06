F1 | Haas, Magnussen e Hulkenberg raccontano le curiosità sul prossimo GP Austria

F1 Haas GP Austria – Moderato ottimismo per Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen sul prossimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo le complessità affrontate a Barcellona, i due piloti della Haas affronteranno il fine settimana al Red Bull Ring con la consapevolezza di avere tra le mani una vettura adatta alle caratteristiche della pista, aspetto che ovviamente alzerà le aspettative e abbasserà il margine d’errore tra il sabato e la domenica.

Hulkenberg pronto a confermarsi con la Haas

“E’ un circuito breve, ma racchiude parecchio divertimento. La lunghezza è un segnale del fatto che saremo tutti molto vicini nel corso del fine settimana, soprattutto durante le qualifiche, le quali si potrebbero rivelare una grossa sfida. Inoltre abbiamo due opportunità nell’arco del week-end, visto che alla gara normale verrà abbinata la Sprint. L’anno scorso sono riuscito a segnare dei punti e l’obiettivo per quest’anno è quello di confermarsi. Non sarà semplice, ma questa sarà la nostra missione per il round a Spielberg”.

Magnussen felice di correre in Austria

“E’ un circuito divertente e ho tanti bei ricordi legati al Red Bull Ring. Abbiamo ottenuto il nostro miglior risultato di squadra e non vedo l’ora di tornarci. Siamo abbastanza ottimismi perché la nostra vettura si sposa bene con i circuiti ad alta velocità, grazie all’efficenza, e crediamo di poterci giocare delle carte. Ci sono anche delle curve ad alta velocità, meno congeniali alla VF-24, ma nell’insieme possiamo guardare con uno spirito positivo. Non vedo l’ora di trascorrere un divertente fine settimana Sprint”.