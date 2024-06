F1 | McLaren, Stella si aspetta una battaglia serrata al Red Bull Ring

F1 McLaren GP Austria – Andrea Stella pronto alla battaglia nel prossimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il Team Principal della McLaren, dopo la bella prova messa in mostra dalla squadra al Circuit Montmelò di Barcellona, spera di confermare il trend positivo dell’ultimo mese e mezzo anche al Red Bull Ring, anche se le caratteristiche del tracciato, quasi certamente, renderanno la sfida la vertice compatta e incerta. Aspetto che ovviamente dovrà spingere la squadra a svolgere il fine settimana senza il benché minimo errore.

McLaren, Stella e la battaglia in Austria

“Ci dirigiamo in Austria per la seconda prova di un triple-header abbastanza impegnativo. Tra l’altro dopo aver lasciato la Spagna con un ottimo risultato per la squadra. Questa stagione abbiamo ottenuto dei risultati positivi, ma il Red Bull Ring resta una delle prove più corte del calendario, aspetto che ovviamente compatterà il gruppo, sopratutto nelle zone di vertice della classifica. Dobbiamo rimanere concentrati per migliorare costantemente il team”.