Antonelli verso la F1 senza paura: “Pressione? Tanta, ma voglio considerarla come un’opportunità”

F1 Antonelli Mercedes – In attesa dell’ufficialità dell’approdo in Mercedes, prevista per il Gran Premio d’Italia, in programma il primo fine settimana di settembre, Andrea Kimi Antonelli si è concesso ai microfoni del quotidiano Marca, parlando non solo delle numerose voci di mercato delle ultime settimane, ma anche dell’attesa che che queste esercitano su un pilota in vista di un eventuale approdo in Formula 1.

Secondo il talento emiliano, attualmente portacolori della Prema in Formula 2, l’idea di gareggiare nel Circus ovviamente comporta una grande pressione, ma dal suo punto di vista tutto ciò va considerato come una grande opportunità di crescita, anche perché ogni pilota lavora quotidianamente per arrivare a competere nella categoria regina del motorsport a ruote scoperte. Antonelli, ricordiamo, è in pole position per sostituire Lewis Hamilton in Mercedes a partire dalla stagione 2025 di Formula 1

Antonelli e le sensazioni in vista della F1

“Penso che ci sia sempre una certa dose di preoccupazione, e la possibilità di non riuscire a dare il massimo credo spaventi tutti. Tuttavia, preferisco considerare questa situazione come una grande opportunità per imparare, crescere e godermi il momento. Non temo di essere giudicato, poiché so che la Mercedes ha una visione chiara del mio potenziale. Anche in questa stagione di Formula 2 il campionato non è iniziato nel migliore dei modi, ma non ho lasciato spazio a pensieri negativi.

Sono piuttosto sereno, e se mi si presentasse un’opportunità, la coglierei con entusiasmo, cercando di sfruttarla al meglio. Negli ultimi tempi ho avvertito un po’ di pressione a causa delle voci riguardanti il prossimo anno, ma ho sempre cercato di godermi il momento e le opportunità che mi sono state date. Durante i test pre-stagionali in Bahrain, mi sono state comunicate le date delle prove e mi sono detto: ‘Beh, guiderai una macchina di Formula 1’.

È stato un momento davvero speciale, con una data e una pista segnate nero su bianco. So che il margine di errore è molto ridotto, ma man mano che cresce la mia confidenza con la macchina, mi sento sempre più a mio agio. Lo considero ancora come un sogno. Sì, mi è passato per la testa, ma è un pensiero fugace. Onestamente, posso dire che per me è ancora un sogno, e vedremo se diventerà realtà”.