F1 | Ferrari, serve cautela dopo le libere di Suzuka: il punto di Matteo Bobbi [VIDEO]

F1 Ferrari GP Giappone – Massima cautela in casa Ferrari dopo la prima giornata di libere valide per il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Nonostante l’ottimo passo gara espresso da Charles Leclerc nelle FP1 di questa mattina, ovvero le uniche svolte con pista asciutta, la Rossa non può ritenersi la favorita per quello he riguarda il proseguo del fine settimana, visto che il lavoro in casa Red Bull si è focalizzato principalmente sulle novità portate sulle RB20 piuttosto che sulla performance vera e pura della monoposto.

Una condizione che ha portato Max Verstappen e Sergio Perez a seguire un programma di lavoro differente rispetto ai competitor più vicini (Ferrari, appunto, e McLaren). Appuntamento alle 4.30 di questa notte per la terza e ultima sessione di libere a Suzuka, quanto mai fondamentale per preparare la qualifica che scatterà alle ore 8.00 italiane.