F1 | Marko esclude un prestito di Lawson ad altre squadre

F1 Marko Lawson – Nonostante le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, Helmut Marko ha escluso una cessione in prestito di Liam Lawson ad altre squadre della Formula 1, precisando che il gruppo Red Bull annuncerà il futuro del pilota neozelandese al più tardi a settembre.

Contrariamente al forte interesse di Audi per uno dei due sedili in Sauber, di cui uno è già occupato da Nico Hulkenberg, l’austriaco vuole tenersi stretto l’attuale terzo pilota della Red Bull. Questo sia per il talento mostrato lo scorso anno durante il periodo di sostituzione di Daniel Ricciardo, sia per la mancanza di “ricambi” già pronti e rodati dietro a Max Verstappen, Sergio Perez e Yuki Tsunoda.

Marko esclude Lawson fuori dall’orbita Red Bull

“Annunceremo a settembre cosa accadrà con Liam. Il test di Imola era stato pianificato da tempo. Posso confermare che alcuni team lo vorrebbero in prestito, ma non è disponibile. Per quanto riguarda Hadjar ha chiaramente il potenziale per la Formula 1. Vedremo come si svilupperà la situazione, ma sicuramente avrà un ruolo. Potrebbe seguire le orme di Lawson, passando un anno come pilota collaudatore e al simulatore.”