Formula 1 | Rosberg critico sulla situazione di stasi in casa Ferrari

Formula 1 Ferrari Rosberg – La crisi di risultati registrata negli ultimi due mesi ha portato Nico Rosberg a criticare l’operato che la Ferrari sta portando avanti sulla SF-24 di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Intervistato dalla stampa internazionale, il Campione del Mondo 2016 si è concentrato sulla poca concretezza degli ultimi sviluppi presentati dallo staff tecnico, attualmente diretto ad interim da Frederic Vasseur.

Ha evidenziato come la vettura sia incappata in una fase di stasi, in gran parte a causa del tanto chiacchierato fenomeno del bouncing nelle curve ad alta velocità, che ha permesso a Red Bull e McLaren di allungare nella classifica del mondiale Costruttori. Una situazione non accettabile, considerando la base di partenza presentata all’inizio della stagione, che dovrà spingere la Rossa a trovare delle contromisure già a partire dalla prossima prova in programma a Zandvoort.”

Rosberg e l’instabilità in casa Ferrari

“La situazione non è delle migliori. Gli aggiornamenti introdotti hanno causato il fenomeno del saltellamento nelle curve ad alta velocità, un problema indesiderato. Non avendo ancora compreso appieno il motivo hanno dovuto fare un passo indietro per analizzare il comportamento della vettura, sperando di fare progressi in futuro. Non ci si può permettere questo quando una squadra come la McLaren sviluppa la propria vettura in modo lineare e a un ritmo incredibile. Ed è per questo che attualmente si trovano a tre, quattro o cinque decimi di ritardo. Vedremo se riusciranno a colmare il divario.”