F1 | L’indiscrezione dalla Germania: la futura destinazione di Newey è la Ferrari

Nella giornata di ieri il mondo della Formula 1 è stato letteralmente scosso dai rumors pesanti su Adrian Newey che hanno fatto il giro del mondo. Il progettista della Red Bull pare, come hanno riportato autorevoli testate del settore, voler lasciare la scuderia di Milton Keynes per aprire un nuovo capitolo della propria carriera.

Tra le destinazioni dell’ingegnere inglese ci potrebbe essere, il condizionale è più che mai d’obbligo in questi casi, la Ferrari. Proprio sulla scuderia del Cavallino, ancora fresca del colpo Lewis Hamilton che dal 2025 abbraccerà la causa di Maranello, ci sarebbero le indiscrezioni più importanti legate a Newey.

F1-insider riporta che la futura destinazione di Newey è la Ferrari, con il padre progettuale della Red Bull che dunque dopo lunghi corteggiamenti si appresta a dire sì alla Rossa. Nella scelta di Newey ci sarebbe anche la flessibilità lavorativa, con l’inglese che non sarebbe costretto a vivere ogni giorno la realtà di Maranello. Dunque non resta che attendere l’evoluzione di una vicenda che potrebbe regalare alla Ferrari e ai suoi tifosi l’ennesimo colpo da novanta per tornare protagonista in Formula 1.