F1 | Leclerc strappa la pole position ad Austin, i track limits beffano Verstappen

F1 risultati qualifiche GP Stati Uniti – Straordinaria pole position di Charles Leclerc nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di un venerdì letteralmente perfetto, dalla Q1 passando per la Q2 e la Q3, il monegasco è riuscito a conquistare la terza pole position della stagione, lasciandosi alle spalle la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton, apparsi comunque competitivi e pronti a giocarsi delle chance importanti nel proseguo di questo fine settimana.

So so close for Max Verstappen 😩 The Dutchman grabbed provisional pole but his time was deleted for track limits He will start from P6 on Sunday#USGP #F1 pic.twitter.com/a1rgZ9iCgX — Formula 1 (@F1) October 20, 2023

Il portacolori della Ferrari ha fermato il crono sull’1’34″723, un decimo e mezzo più veloce dell’inglese e del portacolori della Mercedes, in pista con una W14 aggiornata in alcune componenti, tra cui il fondo. Quarta posizione per l’altra Ferrari di Carlos Sainz, bravo comunque a piazzarla in seconda fila – a conferma dell’ottimo stato di forma mostrato dalla Ferrari – seguito da George Russell e Max Verstappen, in pole alla fine della Q3 ma arretrato per l’annullamento dell’ultimo tentativo causa track limits. Una situazione che costringerà l’olandese ad una prima parte di gara in rimonta. Esteban Ocon e Sergio Perez si sono piazzati in settima e ottava posizione, mentre Pierre Gasly ed Oscar Piastri si sono guadagnati gli ultimi due posti in top dieci.

Qualifica disastrosa invece per le Aston Martin, entrambe fuori dalla Q1. Un venerdì disastroso che dovrà spingere i tecnici della scuderia inglese a capire cosa non ha funzionato sulla AMR23 in termini di set-up. Appuntamento alle 21.30 per la sessione di qualifica Shoot-Out, la quale stabilirà l’ordine di partenza della Sprint da 100 km.