DIRETTA F1 | GP Stati Uniti 2023: Live Qualifiche [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta F1 GP Stati Uniti Qualifiche- Tutto pronto al Circuit of the Americas per la sessione di qualifica valida per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo appena un’ora di libere, andate in scena un paio d’ore fa, squadre e piloti si contenderanno le posizioni in griglia per il GP di domenica.

Max Verstappen ovviamente partirà con tutti i favori del pronostico, grazie alle caratteristiche del circuito e della dominante RB19, ma attenzione ai rivali, pronti a sfruttare il format Sprint per mescolare le carte nelle zone di vertice della classifica (McLaren vuole punti importanti per l’inseguimento ad Aston Martin nel Costruttori, mentre Mercedes e ferrari si contendono il secondo posto alle spalle della Red Bull). La sessione, ricordiamo, scatterà alle 23.00, mentre domani andranno in scena le Shoot-Out (21.30) e la mini-gara da 100 km (00.00).

