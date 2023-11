F1 | AlphaTauri, Ricciardo e Tsunoda faticano nella qualifica di Las Vegas

Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda sono costretti a cedere il passo a Las Vegas. Entrambi i tori di Faenza non sono riusciti a raggiungere posizioni di rilievo, con Ricciardo che termina in quindicesima posizione, mentre Tsunoda è ultimo. L’australiano riesce a passare il taglio per il Q2 con ventidue millesimi di vantaggio sull’ex compagno di squadra Lando Norris. In Q2, però, la AT04 continua a soffrire per la scarsa a aderenza e alla fine Daniel è costretto ad accontentarsi della quindicesima posizione. In griglia si posizionerà però sulla quattordicesima casella, guadagnando una posizione grazie alla penalità di Lance Stroll.

“Questo weekend stiamo faticando a trovare grip su questo asfalto nuovo e a bassa aderenza, lucido e aperto al traffico durante il giorno. Abbiamo fatto dei cambiamenti e dei passi avanti importanti rispetto a ieri, ma oggi non potevamo fare molto di più – ha raccontato Daniel – sono contento dei miglioramenti apportati alla vettura che mi hanno permesso di entrare in Q2, nonostante la fatica nel far funzionare le gomme sul giro secco. Sono più ottimista per domani, perché credo saremo più veloci sulla lunga distanza. Non so cosa aspettarmi per la gara, credo sarà molto combattuta”.

Qualifica più sfortunata per Yuki Tsunoda, che si è visto cancellare il tempo per aver oltrepassato i track limits. Palpabile la sua rabbia al rientro ai box, dove Yuki ha lanciato i guanti fuori dall’abitacolo in segno di frustrazione. Il giapponese dovrà ricostruire il suo weekend dall’ultima casella in griglia.

“Non c’è molto da dire, oggi. Sento che non abbiamo massimizzato la nostra prestazione e che avremmo potuto fare meglio, è un peccato. Io ci ho provato, ma non è andata bene. Sappiamo di avere problemi di velocità in rettilineo e ci aspettavamo un weekend difficile. Abbiamo cambiato un po’ l’assetto, ma le gomme non erano alla giusta temperatura prima del mio ultimo giro veloce, non avevo grip e mi sono bloccato. Il passo della vettura non è male e in gara domani può succedere di tutto, perché l’aderenza su questa pista è davvero bassa. Quindi cercherò di fare una gara pulita e fare del mio meglio per recuperare più posizioni possibili”.