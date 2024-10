F1 | Lawson e la promozione in Red Bull: “Dovrò giocarmela con Tsunoda”

Austin – Liam Lawson debutterà con la Racing Bulls in Texas, stavolta da pilota titolare. Il neozelandese sostituisce Daniel Ricciardo, così come aveva temporaneamente fatto lo scorso anno, guadagnandosi di fatto il sedile a tempo pieno.

L’attenzione, per Liam, è tutta su queste sei gare finali, ma la posta in gioco è alta: sembra infatti che Sergio Perez sia pronto a salutare la Red Bull dopo tre anni, e a contendersi il posto da compagno di squadra di Verstappen saranno proprio Lawson e Yuki Tsunoda.

“Ognuno avrà sei gare per dimostrare di essere il pilota migliore – ha dichiarato Helmut Marko nel giovedì texano – le gare rimanenti del campionato serviranno come test per valutare le capacità dei giovani”.

“Non ho assolutamente idea di cosa accadrà l’anno prossimo. L’obiettivo è sempre lo stesso, lo è da quando, a diciassette anni, sono entrato nel programma Red Bull – spiega Lawson in conferenza stampa – ovviamente Yuki ha fatto un grande lavoro negli ultimi due anni, e quest’anno rappresenta il mio metro di paragone, mi valuteranno confrontandomi con le sue performance. E’ l’unico con la mia stessa vettura. Credo che si aspettino che io me la giochi con lui. Cosa vuol dire per il futuro? Non ne ho assolutamente idea”.

5/5 - (1 vote)