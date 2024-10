F1 | Marko considera Perez già fuori dalla Red Bull: “Tsunoda e Lawson si giocheranno il sedile”

F1 Marko Perez – Cinque mesi fa, Red Bull aveva rinnovato il contratto di Sergio Perez fino al 2026, assicurandogli un posto accanto a Max Verstappen. Tuttavia, una stagione complicata, segnata da scarsi risultati e incidenti costosi, ha fatto vacillare questa certezza. Si stima che i danni causati dal pilota messicano abbiano raggiunto i 4,5 milioni di dollari, spingendo il team a valutare altre opzioni.

Prima della pausa estiva, il posto di Perez era stato minacciato dal possibile ritorno di Daniel Ricciardo, sebbene l’accordo non sia andato a buon fine. E proprio in tal senso, Helmut Marko ha espresso più di qualche dubbio sulla line-up che schiererà la compagine Campione del Mondo nel 2025, precisando come ad oggi non sia stata presa alcuna decisione, sebbene il messicano abbia in essere un contratto per il prossimo anno.

Marko spinge Perez fuori dalla Red Bull

Secondo lui, i contendenti principali per affiancare Verstappen nel 2025 sono Yuki Tsunoda e Liam Lawson, con Isack Hadjar come possibile sorpresa. Nessuna chance per Checo quindi, pronto a salutare il team dopo tre stagioni. Le gare rimanenti del campionato serviranno come test per valutare le capacità dei giovani, seguendo la filosofia di Red Bull di promuovere nuovi talenti. “Tsunoda è un candidato per guidare al fianco di Max. Ognuno avrà sei gare per dimostrare di essere il pilota migliore.”

Oggi si scommette sui giovani

Questa tendenza di puntare sui giovani sta prendendo piede anche in altre squadre, come dimostrano Mercedes con Kimi Antonelli e Haas con Oliver Bearman. Anche Williams e Audi stanno esplorando questa strada, rispettivamente con Franco Colapinto e Mick Schumacher. Per Red Bull, la scelta del prossimo compagno di squadra di Verstappen sarà fondamentale per mantenere il dominio nel campionato mondiale. Con il futuro di Perez sempre più incerto, le decisioni dei prossimi mesi potrebbero dare il via a una nuova fase per il team anglo-austriaco, segnando una transizione generazionale tra i piloti di punta in Formula 1.

