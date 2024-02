F1 | Lawson e il futuro, ancora incerto il ruolo nella famiglia Red Bull per il 2024

F1 Lawson Red Bull – Intercettato dal NZ Herald, Liam Lawson non ha voluto sbilanciarsi in merito al suo ruolo per la stagione 2024 di Formula 1, precisando come con Red Bull non sia ancora stata decretata una linea guida per quello che riguarda il prossimo campionato. Il neozelandese, quasi certamente, occuperà il ruolo di terzo pilota e “development driver” per entrambe le scuderie, ma non è chiaro se scenderà in pista in alcune sessioni di libere o di test. Una condizione che dovrà essere chiarita nel corso delle prossime settimane, quasi certamente prima della prima e unica sessione di test pre-season in programma in Bahrain dal 21 al 23 febbraio.

Lawson e il suo ruolo in Red Bull per il 2024

“Cosa guiderò e quando guiderò è ancora tutto da definire. Mi piacerebbe essere al volante di una Formula 1, ovviamente, e tutti stiamo lavorando affinché tutto ciò accada. Se però si tratterà di gare, libere o test, ancora non lo so. Non c’è nulla di confermato e ne stiamo ancora parlando con tutte le parti interessate”.

Lawson e lo score nel 2023

Inizialmente terza guida di Red Bull e AlphaTauri, Lawson ha corso cinque gare con la scuderia faentina – precisamente tra Zandvoort e Doha – mostrando delle prestazioni di assoluto rispetto fin dal debutto in Olanda. Nel totale, il neozelandese si è garantito 2 punti, rivelandosi un pilota concreto, veloce e poco incline all’errore. Qualità importanti che gli hanno permesso di scalare le gerarchie all’interno della rosa dei giovani nelle mani di Helmut Marko.