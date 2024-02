F1 | Mercedes, la stampa spagnola spinge la candidatura di Alonso per il 2025

F1 Mercedes Alonso – L’addio di Lewis Hamilton alla Mercedes ha creato un vero e proprio marasma in vista della stagione 2025, sia per quello che riguarda il sedile della compagine anglo-tedesca, sia per tutte le altre squadre presenti sullo schieramento di partenza della Formula 1.

Proprio il tal senso, intervistato dal programma radiofonico El Partidazo, il giornalista spagnolo Antonio Lobato non ha escluso un clamoroso passaggio del due volte iridato alla Mercedes, precisando come l’iberico sia la soluzione ideale per la compagine di Toto Wolff, sia per esperienza che per talento. Alonso, infatti, sarebbe il “ponte” ideale in attesa della crescita di Andrea Kimi Antonelli, talento spinto dal Manager austriaco e pronto per fare tutta la trafila necessaria dalla Formula 2 fino al debutto in Formula 1.

Alonso, ricordiamo, andrà in scadenza alla fine di questa stagione e sarebbe nella condizione ideale di approvare a Brackley per l’ultima grande avventura in Formula 1. Uno scenario clamoroso, probabilmente sognato dai tifosi, che però rovinerebbe i piani di Lawrence Stroll, pronto a costruire la sua Aston Martin del futuro attorno alla figura del portacolori iberico.

La stampa spagnola spinge la candidatura di Alonso

“Fernando è la scelta più ovvia per la Mercedes. E in ogni caso Fernando sarà obbligato a parlare con loro per il proprio futuro. L’epilogo delle discussioni, ovviamente, dipenderà anche da come si comporterà l’Aston Martin nel prossimo campionato. Una cosa è certa: l’eventuale rinnovo di Fernando per il 2025 e il 2026 costerà a Lawrence Stroll parecchi soldi in più”.

Il bilancio della prima stagione con Aston Martin

Al primo anno con i colori della scuderia inglese, ricordiamo, l’iberico ha ottenuto complessivamente otto podi, totalizzando un totale di 206 punti che gli sono valsi il quarto posto nella graduatoria assoluta del Campionato piloti. Un bottino di spessore, soprattutto se si considerando le difficoltà affrontate dalla squadra nel 2022, che lo spagnolo intende migliorare già nel corso del prossimo mondiale di Formula 1.