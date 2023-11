F1 | Las Vegas pronta ad imparare dai propri errori in vista dell’edizione 2024

F1 GP Las Vegas – Renee Wilm ha analizzato alla stampa internazionale i pro e i contro dell’ultimo appuntamento mondiale in Nevada, precisando come gli organizzatori del GP di Las Vegas- dopo il debutto di quest’anno – siano pronti a correggere il “tiro” in vista dell’edizione che andrà in scena nel 2024.

Parole di rassicurazione che mirano a spegnere le tante critiche, avanzate dagli addetti ai lavori, sullo svolgimento del week-end di gara e sulle cose che non hanno funzionato sul piano organizzativo, tra cui la gran confusione tra le prime e le seconde libere di venerdì (i tifosi, costretti a lasciare le tribune dopo le FP1 per motivi “logistici” dettati dall’ora, potrebbero a breve avviare una class action contro gli organizzatori).

“Penso che avremmo potuto fare un lavoro migliore, soprattutto sul piano della comunicazione”, ha affermato Wilm. “Non c’è dubbio che lo scambio con i residenti poteva avvenire in modo diverso. D’altro canto, però, abbiamo lavorato in un lasso di tempo molto piccolo. In vista dell’anno prossimo daremo certamente un’occhiata a tante cose. Vogliamo valutare cosa è andato bene e cosa va necessariamente migliorato”.