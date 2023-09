F1 | Lando Norris impressionato dai miglioramenti della McLaren

Lando Norris ha promosso l’evoluzione che la McLaren ha mostrato in questi primi quattordici appuntamenti del Mondiale 2023 di Formula 1. La scuderia di Woking, protagonista di un difficile avvio di stagione, è riuscita a risalire la china portando in pista importanti aggiornamenti che a partire dall’estate hanno permesso ad entrambi i piloti di poter lottare per le prime posizioni.

Discutendo della progressione della squadra, che da quest’anno vede al timone Andrea Stella sostituto di Andreas Seidl accasatosi in Sauber per lavorare al progetto Audi 2026, Norris ha esternato tutta la sua soddisfazione per i miglioramenti ma al tempo stesso l’inglese ha sottolineato come la McLaren dovrà lavorare per continuare a progredire.

“Saremmo stati contenti della metà del percorso che abbiamo fatto – ha dichiarato Norris, intervistato dal sito McLaren – Fare un passo così grande come quello che abbiamo fatto, uno dei miglioramenti più grandi compiuti da qualsiasi squadra a metà stagione, mi ha molto impressionato”.

Norris, completando con la propria disamina, ha aggiunto: “Vogliamo continuare con i miglioramenti che abbiamo fatto finora, massimizzare le nostre opportunità e commettere meno errori sia da parte mia che da parte della squadra. A volte, forse, abbiamo commesso un paio di errori, bisogna risolverli e avere weekend perfetti”.