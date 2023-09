F1 | Villeneuve: Sainz è il miglior pilota della Ferrari in questo momento

Jacques Villeneuve non ha dubbi. Il campione del mondo 1997 ritiene che, ad oggi, Carlos Sainz stia vincendo il duello interno in Ferrari con Charles Leclerc. Il canadese, facendo un’analisi generale sulla situazione in cui versa la squadra del Cavallino, crede che il monegasco stia pagando quella frustrazione per non essere riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati in rosso. Uno stato di insofferenza che, inevitabilmente, si proietta sulla guida dello stesso Leclerc.

“La macchina è difficile da guidare e, in questo momento, Charles Leclerc non sta guidando con sicurezza e sta commettendo troppi errori – ha dichiarato Jacques Villeneuve a PlanetF1.com – Questo non aiuta la squadra a progredire. Carlos Sainz è il pilota migliore in questo momento alla Ferrari. Non c’è la stessa forza trainante da parte di entrambi i piloti, come stanno facendo Alonso, Verstappen e Hamilton. I piloti devono spingere la squadra e, in questo momento, i piloti Ferrari non lo stanno facendo davvero”.

Villeneuve ha poi aggiunto: “Charles ha firmato un contratto importante con la Ferrari per diventare campione del mondo. Ora può vedere che probabilmente ciò non accadrà, visto il modo con cui la squadra si è evoluta e come sta andando la macchina. Quella frustrazione si sta manifestando nella sua guida”.