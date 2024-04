F1 | L’ammissione di Perez: “Ho creduto che la pole fosse possibile”

Sergio Perez ha creduto di poter centrare la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, ma come spesso è accaduto si è dovuto inchinare (anche in questa occasione) allo strapotere del compagno di compagno Max Verstappen che ha conquistato la partenza al palo sulla pista di Suzuka.

Quella del messicano è stata però un’ottima sessione che lo ha visto sempre vicino al compagno di squadra, fino alla battaglia finale dove ha pagato solamente 66 millesimi di ritardo dal giro del campione del mondo in carica.

“Oggi sono andato molto bene, terminando molto vicino a Max – ha dichiarato Perez, intervistato al termine delle qualifiche – Ho fatto un buon giro. È stato davvero complicato in pista, soprattutto concludere i giri perché era semplice perdere decimi nell’ultima chicane. Siamo riusciti a mettere insieme il giro ma per pochissimo non è stato sufficiente”.

Checo, completando il proprio intervento, ha detto: “Si, ho creduto che pole fosse possibile per tutto il weekend, anche nella marcia di avvicinamento nelle qualifiche. Quando ci sono questi piccoli marginali, qualsiasi cosa può fare la differenza. Siamo in una buona posizione per domani, il nostro passo non è stato particolarmente forte questa mattina però abbiamo lavorato abbastanza. Speriamo di essere competitivi domani”.