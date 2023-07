F1 | Villeneuve e Rosberg commentano il ritorno di Ricciardo

Jacques Villeneuve e Nico Rosberg, hanno opinioni contrastanti per quanto riguarda il ritorno di Daniel Ricciardo in Formula 1. Il canadese, campione del mondo 1997, pensa che Ricciardo abbia giocato un colpo da maestro, occupando il posto di Nyck de Vries all’Alpha Tauri.

“Daniel si è riposato per alcuni mesi e ha fatto un lavoro politico che de Vries non vedeva arrivare”, ha dichiarato Villeneuve all’emittente francese Canal Plus.

“È impressionante tornare in Formula 1 e guidare queste auto con un grande sorriso e lavorando sui social media. Incredibile. Nessun altro pilota è stato in grado di tornare in Formula 1 dopo quattro stagioni disastrose”.

Il dottor Helmut Marko, ha ammesso di non avere rimpianti per la decisione di licenziare Nyck de Vries.

“È stato un ritorno perfetto per lui, era anche vicino alla zona punti. E’ stato assolutamente giusto prenderlo. Porta energia e un’atmosfera positiva”, ha dichiarato Marko al quotidiano Osterreich.

Il campione del mondo 2016, Nico Rosberg, concorda sul fatto che il ritorno di Ricciardo è stato impressionante, ma si è detto meno impressionato da alcune dichiarazioni dell’australiano:

“L’unica cosa che vorrei dire è che non è stato necessario per Daniel rendere così chiaro che è qui per tornare alla Red Bull. È un’inutile pressione aggiuntiva che sta mettendo su se stesso. L’avrei gestita in modo un po’ diverso e l’avrei minimizzata un po’”.