F1 | Leclerc lancia il guanto di sfida ad Hamilton: “Non sarò clemente con lui”

F1 Leclerc Hamilton – Cresce l’attesa per la sfida che si consumerà in Ferrari tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton. In attesa di concludere al meglio questa stagione, il monegasco si è concesso una chiacchierata con il giornale Gentleman’s Journal, ribadendo che da parte sua non ci sarà alcun tipo di “clemenza” nei confronti del sette volte iridato.

Una volta indossato il casco, l’attuale portacolori della Rossa gareggerà per ottenere il massimo e per sconfiggere il “pesante” compagno di squadra, arrivato a Maranello con il solo e unico obiettivo di riportare il titolo mondiale tra le mura della factory italiana.

Una sfida sicuramente interessante che animerà un 2025 che si preannuncia ricco di sorprese e incognite, soprattutto dopo l’equilibrio che si sta registrando al vertice nel corso di questo campionato. Hamilton, ricordiamo, passerà in Ferrari dopo ben 11 anni con i colori della Mercedes e lavorerà a fianco del monegasco almeno fino alla stagione 2027.

Leclerc lancia la sfida ad Hamilton

“Da ragazzo, passavo ogni fine settimana sui kartodromi e quindi era difficile per me seguire la stagione di F1. Guardavo alcune gare e Lewis era sicuramente uno dei piloti che ammiravo di più. Adesso avrò l’opportunità straordinaria di dimostrare di cosa sono capace. Sarò clemente con lui? Assolutamente no. Quando indosso il casco tutto il resto scompare. Mi concentrerò esclusivamente sulle mie prestazioni una volta in pista.”