F1 | Jordan certo: “Mercedes sta facendo all-in su Verstappen, ma personalmente punterei su Piastri”

F1 Jordan Piastri – In una lunga chiacchierata concessa al podcast Formula For Success, Eddie Jordan è tornato ad analizzare le vicende di mercato legate alla Mercedes, soprattutto in ottica 2026, confermando di fatto come lo staff diretto da Toto Wolff e Ola Källenius stia facendo il massimo per convincere Max Verstappen a sposare la causa della scuderia nove volte iridata.

Secondo il talent irlandese, i massimi esponenti della squadra, ovvero Wolff, Källenius e Jim Ratcliffe, gran capo di INEOS, avrebbero avuto un incontro a Monaco per tracciare le linee guida dell’assalto al tre volte iridato. Un incontro utile per mettere nero su bianco non solo gli obiettivi sportivi per il medio e lungo periodo, ma anche i dettagli economici da proporre all’attuale portacolori della Red Bull.

Una scelta logica, considerando l’addio di un personaggio di spicco come Lewis Hamilton, ma che Jordan sembra non condividere appieno, poiché l’irlandese ritiene Oscar Piastri una figura ben più consona ai piani della compagine con sede a Brackley e Brixworth. L’australiano, in rampa di lancio con la McLaren grazie ai risultati ottenuti nell’ultimo periodo (una vittoria a Budapest e un terzo posto a Spa), può contare su una carta d’identità favorevole e su condizioni economiche più “duttili” rispetto al campionissimo nativo di Hasselt. Due fattori importanti che dovrebbero spingere la squadra capitanata da Wolff a valutarlo come soluzione “principale” a partire dalla stagione 2026.

Jordan e la scelta Mercedes tra Piastri e Verstappen

“A Monaco si è tenuto un incontro tra Toto Wolff, Jim Ratcliffe di INEOS e Ola Källenius, durante il quale è stato creato un fondo per coprire il possibile stipendio di Max Verstappen. Sebbene Max fosse informato, non è certo se abbia partecipato alla riunione. Questo dimostra chiaramente l’impegno determinato di Toto e del suo team per portare Max a bordo in futuro, quindi non dovremmo sorprenderci se lo vedremo alla guida di una Mercedes nei prossimi anni. Personalmente ho sempre preferito piloti giovani poiché sono più convenienti. Avrei scelto Oscar Piastri”.