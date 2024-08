Formula 1 | McLaren, Piastri felice del rinnovo di Stella

Formula 1 Piastri Stella – La conferma di Andrea Stella in McLaren ha soddisfatto non poco Oscar Piastri.

Intercettato dalla rivista Forbes, l’australiano non ha nascosto il proprio entusiasmo per il rinnovo a lungo termine firmato dall’ingegnere orvietino con la scuderia con sede a Woking, sottolineando come quest’ultimo abbia dimostrato non solo grandi capacità tecniche, grazie anche al percorso di crescita all’interno della stessa squadra (Stella è entrato in McLaren nel 2015 come ingegnere di pista di Fernando Alonso), ma anche una leadership di tutto rispetto.

Capacità importanti che hanno permesso alla compagine inglese di avvicinarsi rapidamente alle prestazioni della Red Bull al vertice della classifica. Ricordiamo che Stella ha assunto la carica di Team Principal all’inizio della scorsa stagione in sostituzione di Andreas Seidl.

Piastri e la conferma di Stella in McLaren

“Sono entusiasta del rinnovo di Andrea Stella con la nostra squadra per il medio e lungo periodo. Ritengo che sia estremamente importante garantire stabilità, soprattutto in ruoli chiave come quello del team principal. Andrea ha dimostrato di essere un leader straordinario nell’ultimo anno e mezzo.”