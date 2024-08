F1 | Audi: l’arrivo di Binotto potrebbe favorire Mick Schumacher?

Intervistato recentemente dall’Independent, Mick Schumacher ha ribadito che il suo obiettivo è tornare in Formula 1. Il pilota tedesco, dopo due stagioni alla Haas, è stato licenziato ed è stato preso sotto l’ala protettiva della Mercedes che gli ha garantito il posto di pilota di riserva. Quest’anno inoltre, è impegnato nel World Endurance Championship, al volante di un’Alpine.

Tuttavia, il team francese sembra non essere disposto ad offrirgli il sedile lasciato libero da Esteban Ocon. Con molta probabilità, sarà il pilota di Formula 2, Jack Doohan ad affiancare Pierre Gasly. Per Schumacher dunque, l’unica occasione potrebbe essere Audi. La recente nomina dell’ex team principal della Ferrari Mattia Binotto come chief technical officer della Sauber, potrebbe giocare a favore del tedesco, in quanto il team, che presto diventerà Audi, deve ancora decidere chi affiancherà Nico Hulkenberg il prossimo anno. Binotto conosce bene Schumacher dai tempi in cui era pilota nella Ferrari Driver Academy, dove si è laureato nel 2021 per unirsi alla Haas motorizzata Ferrari. Schumacher era ancora nell’ambiente della Scuderia quando ha vinto il titolo GP2 (ora F2) nel 2020.

La pubblicazione tedesca Auto Motor und Sport suggerisce che il rischio di ingaggiare Schumacher sarebbe “relativamente basso”, in quanto potrebbero sostituirlo se non dovesse fare bene, prima che Audi si unisca formalmente alla Formula 1 nel 2026.