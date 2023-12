F1 | Weber (intervista esclusiva): “Non ho alcuna speranza di rivedere Michael”

L’ex manager del sette volte campione del mondo Michael Schumacher, Willi Weber, ha rilasciato un’intervista esclusiva al Kolner Express, in occasione dell’anniversario decennale dell’incidente del campione tedesco, sulle piste da sci di Meribel. L’81 enne in particolare ha ammesso di avere molti rimpianti poiché non è stato vicino a Schumacher come avrebbe voluto.

“Purtroppo, quando penso a Michael ora, non ho alcuna speranza di rivederlo. Nessuna notizia positiva dopo dieci anni. Mi rimprovero, avrei dovuto andare a trovare Michael in ospedale. Ho sofferto come un cane dopo il suo incidente. Mi ha colpito follemente, potete immaginare. Naturalmente, anche il fatto che Corinna non permettesse più alcun contatto. Ma a un certo punto ho dovuto liberarmi da Michael, staccarmi”.

Weber ha parlato poi di Mick Schumacher e del fatto che non ha un posto nella griglia di partenza di Formula 1 ma correrà nel Campionato del Mondo Endurance:

“Penso che Michael fosse ansioso di portare il ragazzo in Formula 1 e di gestirlo nel modo in cui lo gestivo io. Se fosse stato al fianco di Mick, il capo del team Haas non lo avrebbe trattato così male e Mick avrebbe avuto una seconda possibilità altrove”.