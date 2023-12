F1 | Red Bull da record anche al buio! [VIDEO]

La squadra di Milton Keynes è inarrestabile e non vuole saperne di andare in vacanza. Infatti, non è bastato il dominio in questa stagione perché gli uomini Red Bull hanno registrato un nuovo record fuori dalla pista. I meccanici infatti hanno realizzato un pit-stop completamente al buio (oscurando la visiera dei caschi) in soli 2.84 secondi!

Va detto però che McLaren quest’anno è entrata nel Guinness World Record per aver realizzato il pit-stop più veloce a Lando Norris (1.80) durante il Gran Premio del Qatar. Tuttavia, quanto mostrato da Red Bull è l’ulteriore conferma che la combinazione team e pilota è fondamentale per il dominio in pista.

Pit stop in pitch black? Nooo problem 😄 Our pit crew were ready to completely new challenge ⏱️ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 15, 2023