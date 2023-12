F1 | Zhou, grandi aspettative sulla Sauber per il prossimo anno

F1 Sauber Zhou – Tramite le colonne di motorsport.com, Guanyu Zhou ha parlato della Sauber che scenderà in pista nel corso del prossimo campionato, precisando come ad Hinwill stiano lavorando giorno e notte – tra l’altro con un approccio totalmente diverso rispetto al passato – per garantire a lui e Valtteri Bottas una monoposto finalmente in grado di battagliare stabilmente per le posizioni di vertice dello schieramento.

Per quanto riguarda il 2023, invece, Zhou ha confermato i problemi di performance della C43, ammettendo inoltre come la squadra non sia riuscita a sviluppare il pacchetto aerodinamico nel modo in cui tutti speravano. Una condizione che ha costretto l’ex Team del Biscione a chiudere il mondiale Costruttori al nono posto.

Zhou, l’analisi sull’ultima stagione…

“Non abbiamo mai avuto una vettura veloce e il passo per battagliare stabilmente all’interno della top dieci. Nelle gare “forti”, però, siamo riusciti ad ottimizzare i nostri risultati. Durante il campionato ci siamo focalizzati su diversi aggiornamenti, ma nessuno di questi ha funzionato nel modo in cui ci aspettavamo. Non abbiamo avuto dei vantaggi”.

…e il punto sulla Sauber del prossimo anno

“Abbiamo bisogno di una monoposto totalmente nuova, ma pianifichiamo tutto ciò già da diverso tempo. La nuova Sauber sembra interessante e nutro grandi speranze in lei. Dobbiamo darci da fare affinché la nuova stagione si riveli profondamente diversa rispetto all’ultima. Confido molto nelle potenzialità della nostra squadra”.