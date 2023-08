F1 | I dubbi di Elias Ayub (CEO Telmex): divario Verstappen-Perez non è solo nel talento

La prima parte di stagione di Sergio Perez è stata caratterizzata da diverse difficoltà che in alcuni recenti appuntamenti lo hanno costretto a gare di rimonta. Una situazione non certo semplice per il messicano che si è ritrovato a dover fare i conti con un distacco impietoso dal compagno di squadra Max Verstappen, 125 punti, che invece ha continuato ad inanellare una vittoria dietro l’altra.

Sulla situazione di Perez ne ha discusso Elias Ayub, CEO di Telmex, azienda messicana che ha accompagnato con la propria sponsorizzazione l’avventura in Formula 1 di Checo, con quest’ultimo che ha sottolineato come il divario tra l’olandese e Perez non possa essere ridotto esclusivamente alla differenza di talento tra i due. Per Ayub infatti ci sarebbero differenze di prestazioni tra le due RB19.

“Non ho scrupoli nel dire che Max Verstappen sia il miglior pilota in griglia – ha dichiarato Ayub, intervistato da Marca Mexico – Ma che Max sia più di 20 secondi davanti a Checo può essere perché la macchina di Verstappen è molto più veloce dell’altra vettura. Quella grande differenza non può essere solo il pilota”.

