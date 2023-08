F1 | Luca de Meo non ha dubbi: l’Alpine sarà la Ferrari francese della Formula 1

Fare dell’Alpine la Ferrari francese. Un paragone forse un po’ troppo azzardato e spinto quello affermato da Luca de Meo, ma che vuole far capire quanto sia ambiziosa la scuderia francese per quel che riguarda il suo futuro in Formula 1. L’amministratore delegato del Gruppo Renault vuole creare un legame molto saldo tra la gente francese e il team transalpino, come appunto avviene in Italia con la scuderia del Cavallino, che porti un maggior coinvolgimento e passione.

“Alpine diventerà la Ferrari francese della F1 – ha dichiarato de Meo alla stampa, in un recente evento a Locorotondo – I francesi non hanno un simbolo da tifare, mentre la Ferrari lo è per l’Italia. Vogliamo unire i nostri colori a quella passione. Come quando, ad esempio, venne riproposta la 500 (in quel periodo de Meo era dirigente FIAT, ndr), è servito per unire la gente alla loro storia, questo perché ci deve essere coinvolgimento da parte della persone”.

Quelli appena trascorsi sono stati giorni molto turbolenti in casa Alpine, dove il team di Enstone ha comunicato gli addi importanti degli oramai ex team principal Otmar Szafnauer e direttore sportivo Alan Permane con il timone della squadra affidato ad interim a Bruno Famin. Tra i possibili sostituiti di Szafnauer si fa insistente il nome di Mattia Binotto, con l’ingegnere italo-svizzero che nel dicembre scorso ha concluso la sua esperienza quasi trentennale in Ferrari.