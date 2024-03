F1 | Hulkenberg si regala in Bahrain la prima Q3 della stagione

F1 Haas GP Bahrain – Prestazione di livello per Nico Hulkenberg nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il tedesco, a conferma di quanto mostrato delle libere, è riuscito a portare la propria VF-24 in 10° posizione, garantendosi un piazzamento di spessore in vista della gara di questo pomeriggio. Male invece Kevin Magnussen, 15° e costretto ad una corsa di rimonta (anche se il passo, sulla carta, potrebbe garantirgli una bella battaglia per la zona punti).

Hulkenberg arriva in Q3

“Alla fine della scorsa stagione sono riuscito spesso ad entrare in Q3, a conferma che la forza della nostra vettura era il giro secco. Sembra che con la VF-24 non abbiamo perso questo “plus”, mentre siamo curiosi di vedere come si comporterà la vettura in gara. Ci siamo concentrati su questo aspetto durante i test e la gestione del degrado è un punto cruciale per la nostra stagione. Sentiamo di aver compiuto un passo in avanti sotto questo aspetto, ma potremo scoprire tutto ciò solo in gara”.

Magnussen deluso dalle qualifiche in Bahrain

“Per quanto mi riguarda non posso essere contento della mia performance. Non ho fatto un buon giro nelle qualifiche. La cosa positiva è che sentiamo di aver fatto dei progressi con la macchina e non vedo l’ora della gara. So che il nostro passo gara è decente e che quindi possiamo essere competitivi. Speriamo di avere un passo diverso rispetto a quello dello scorso anno. La qualifica mi ha deluso, ma per la corsa ho delle buone aspettative”.