F1 | Hulkenberg conferma le discussioni con Sauber-Audi

Nico Hulkenberg ha rivelato di aver avuti dei colloqui con la Sauber, che dal 2026 sarà spinta dai motori Audi, ma di non aver raggiunto la fatidica fumata bianca con la scuderia elvetica. Il tedesco, che negli scorsi mesi ha rinnovato il proprio contratto con la Haas per il 2024, ha riportato un importante retroscena di mercato che avrebbe riguardato il suo futuro. Alcuni voci infatti suggerivano che avrebbe concluso il suo impegno professionale con la scuderia americana per poi passare nel 2025 tra le fila di quella di Hinwil. Un’opzione che però, ad oggi, non pare più esserci.

“Ci sono state delle discussioni – ha dichiarato Hulkenberg, intervistato da Sky Germany – Conosco molto bene Andreas Seidl dai tempi della Porsche e della Formula 1. Andiamo d’accordo, non è un segreto. Abbiamo parlato, c’era interesse. Ma alla fine non siamo arrivati ad un accordo”.

Il nome di Audi, che come detto entrerà in Formula 1 nel 2026 al fianco di Sauber in concomitanza con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico sulle power unit, è finito al centro del chiacchiericcio mediatico circa un eventuale disimpegno da parte della casa dei Quattro Anelli a causa del licenziamento dell’ex CEO Markus Duesmann che ne aveva caldeggiato l’ingresso nella classe regina del motorsport. Ma una fonte Audi, contattata dalla testata tedesca Der Spiegel, ha affermato che il piano e il calendario concordato dai consigli di amministrazione e di supervisione nonché dalla sua società madre resta invariato.