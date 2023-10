F1 | Sprint Race, Wolff contrario alla griglia invertita

Tra le novità che stanno caratterizzando il nuovo corso della Formula 1 figurano le Sprint Race, introdotte nel calendario iridato a partire dal 2021. Un format, quello del weekend caratterizzato dalle mini gare, che non ha mai trovato il parere unanime favorevole di team e appassionati. Vedendo lo scarso interesse mostrato in questi anni, il mondo del Circus si starebbe interrogando su alcune modifiche che potrebbero riguardare questi fine settimana. Tra le idee figura quelle di creare un campionato a parte con le sprint, invogliando così i piloti a dare maggiore valenza alla corsa del sabato. Altre invece riguarderebbero la griglia invertita, stabilita dall’ordine nella classifica iridata con addirittura un premio di un milione di dollari ai vincitori di questi eventi.

Su queste soluzioni si è espresso Toto Wolff, con il team principal della Mercedes che ha sottolineato il suo dissenso per tale scenario. Il manager austriaco ritiene infatti che la competizione sportiva che emerge in pista non debba essere scavalcata dallo show artificiale.

“Per quel che riguarda il motorsport sono un conservatore – ha dichiarato Wolff – Preferirei che non si disputassero le sprint race, anziché esibirci con questo format. L’idea della griglia invertita? Ci sposteremmo ancora di più verso le formule minori, dove lo sport segue l’intrattenimento mentre l’intrattenimento dovrebbe seguire lo sport”.

Ma non solo Toto Wolff. Anche Max Verstappen, ancora una volta, ha manifestato la sua perplessità per questo genere di format: Perché le regole devono essere inventate costantemente per rendere il tutto più emozionante? Se le gare sono buone, non ti serve. Bisogna lasciarle così come sono. Nel calcio le regole sono le stesse da 100 anni. Penso che il nostro prodotto funzioni se sei certo che le vetture siano competitive e le regole restano le stesse per molto tempo. Così il campo sarà più stretto. Se più squadre riuscissero a lottare per la vittoria, sarebbe già abbastanza emozionante”.

