F1 | Horner: “Verstappen e Norris hanno parlato”

Il team principal della Red Bull, intervistato da Sky Sport News, ha ammesso che dopo l’incidente durante il Gran Premio d’Austria che ha visto protagonisti Lando Norris e Max Verstappen (quest’ultimo ha ricevuto una penalità di 10 secondi e due punti sulla patente, ndr), i due piloti a mente fredda si sono parlati.

“So che si sono chiariti e non credo ci sia alcun problema. Certamente, da parte di Max, non cambierà. C’è una cosa, credo che Lando che stia imparando a gareggiare con Max e loro lo stanno scoprendo. Inevitabilmente, ci saranno gare più ravvicinate tra i due, dato che le auto sembrano così vicine nelle prossime gare. Max è un pilota duro, è probabilmente uno dei piloti più duri della pista e tutti sanno che se hai intenzione di correre contro lui, darà il meglio di sé”.

Norris questo weekend gioca in casa a Silverstone e avrà dalla sua tutto il supporto del pubblico, cosa della quale non godrà Verstappen che negli eventi precedenti è sempre stato fischiato.

“Sono sicuro che ci sarà una folla di parte per i piloti britannici come lo è per Max in Olanda, ma penso che ogni volta che andiamo su quelle piste c’è sempre rispetto per gli altri piloti. Spero che Max riceva un’accoglienza ragionevole e sono sicuro che sarà di nuovo tutto arancione questo fine settimana ma per i fans della McLaren, non credo per Max!”, ha concluso Horner.