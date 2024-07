F1 | Aston Martin delusa e sconfitta dopo il fine settimana del Red Bull Ring

F1 Aston Martin GP Austria – Week-end da riporre nel dimenticatoio per l’Aston Martin al Red Bull Ring, teatro dell’ultimo Gran Premio d’Austria di Formula 1.

La scuderia inglese, a causa di una AMR24 mai realmente in grado di battagliare con i rivali, si è ritrovata a gareggiare ben lontano dalla zona punti, confermando di fatto una crisi tecnica che al momento stenta a risolversi, nonostante le correzioni aerodinamiche apportate nelle ultime settimane.

Una situazione difficile che la squadra proverò a lasciarsi alle spalle a Silverstone, davanti al proprio pubblico di casa. Lance Stroll, ricordiamo, ha chiuso la gara di domenica in 13° posizione, mentre Fernando Alonso non è riuscito ad andare oltre la 18° piazza.

Krack e la delusione in casa Aston Martin

“Il risultato dell’Austria riflette il ritmo della nostra vettura durante il fine settimana. Purtroppo è dura da ammettere, ma come squadra non abbiamo dato ai nostri piloti un pacchetto competitivo. Sapevamo che queste gare sarebbero state impegnative e dobbiamo concentrarci sul futuro per evitare nuovi passi falsi di questo tipo. Lance e Fernando hanno lottato per ogni posizione, ma purtroppo non è andata come volevamo”.