F1 | Coronel: “Sainz al livello di Fisichella e Trulli, avrebbero potuto vincere il titolo”

La pausa estiva, che si è aperta con la conclusione del Gran Premio del Belgio dello scorso 28 luglio, ha portato un importante annuncio di mercato con il futuro passaggio di Carlos Sainz in Williams. Lo spagnolo, che si appresta a disputare le sue ultime gare in rosso prima di cedere il sedile a Lewis Hamilton, ha sposato il progetto tecnico della scuderia di Grove con un contratto pluriennale.

Sulla decisione presa da Sainz ne ha discusso Tom Coronel, con il pilota olandese che ha sottolineato come lo spagnolo ha tutte le carte in regole per diventare campione del mondo ma questo non potrà accadere avendo deciso di accasarsi in Williams.

“Quello che so è che Carlos Sainz è stato il compagno di squadra più difficile di Max Verstappen da quando ha iniziato in Formula 1 – ha il pensiero di Coronel sulle colonne di Formule1.nl – Questo accadde alla Toro Rosso nel 2015. Max non era ancora al livello attuale, ma lo stesso vale per Sainz. Secondo me Sainz è tipicamente uno di quei piloti che pensi non diventeranno mai campioni del mondo, ma ci sarebbe potuto riuscire”.

L’olandese, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Al livello di Fisichella, Trulli. Sono seriamente un fan di Carlos Sainz, ma temo che non avrà mai una seria possibilità di vincere un titolo mondiale. Sta ancora crescendo come pilota. È maturo per essere su una buona macchina ,a finisci su una Williams. Bene, allora non succederà”.