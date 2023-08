F1 | Alonso: Formula 1 più falsa rispetto alle altre categorie motoristiche

Grande stoccata di Fernando Alonso alla Formula 1. Lo spagnolo, quest’anno alla prima stagione in Aston Martin dove ha preso il posto del ritirato Sebastian Vettel, intervistato dal podcast High Performance, non ha lesinato critiche importanti nei confronti del mondo del Circus. Il due volte campione del mondo ha infatti sottolineato come la categoria regina del motorsport sia falsa rispetto ad altre competizioni che invece rappresentano l’essenza motoristica.

“Ho visto che la Formula 1 è molto diversa dalle altre categorie del motorsport, è molto più egoista, molto più glamour in qualche modo, ma anche più falsa – ha dichiarato Alonso – Penso che Le Mans, Indy o la Dakar siano motorsport più puro”.

Alonso, discutendo dei suoi progetti futuri, ha inoltre riferito che parteciperà nuovamente alla Dakar: “Tornerò al 99%, ma questo non significa che il terzo titolo in Formula 1 sia una priorità minore. È una priorità, ma vincere la Dakar è una grande priorità anche per me. Ma forse dovrei aspettare un otto-dieci anni, fino a quando non avrò la fortuna dalla mia parte e potrò lottare per vincerla. Se alla fine trionfassi in Endurance, Formula 1 e Dakar sarebbe qualcosa di molto speciale sia come pilota che a livello umano”.