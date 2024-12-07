F1 | Hamilton, un paletto distrugge l’ultima qualifica della carriera in Mercedes [VIDEO]
Lewis Hamilton non supera la Q1 ad Abu Dhabi per un episodio alquanto curioso
F1 GP Abu Dhabi Hamilton – Qualifica da dimenticare per Lewis Hamilton, escluso dalla Q1 ad Abu Dhabi. Il pilota britannico – all’ultima qualifica della carriera in Mercedes prima del tanto chiacchierato passaggio in Ferrari previsto per il 2025 – ha visto il proprio giro decisivo compromesso da un impatto con un paletto già spostato in precedenza da Kevin Magnussen, evento che ha penalizzato l’ultima chance di miglioramento.
L’eliminazione precoce del sette volte campione del mondo rappresenta un imprevisto significativo per la scuderia, che puntava a chiudere in maniera più incisiva una stagione ricca di alti e bassi. Il mondiale di Formula 1 2024 giunge così al suo atto finale, con il semaforo verde previsto alle ore 14:00.
Gli appassionati si preparano a vivere l’ultima gara dell’anno, che promette emozioni fino alla bandiera a scacchi. Nonostante le difficoltà, l’attesa per un epilogo spettacolare rimane alta, in una stagione che ha saputo offrire adrenalina e colpi di scena.
