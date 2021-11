F1 | Hamilton scongiura una nuova penalità sul fronte power unit

In un Mondiale così vivo e tirato, come quello attuale che vede Max Verstappen e Lewis Hamilton divisi da 12 punti a cinque gare dalla conclusione della stagione, quello dell’affidabilità sarà un fattore molto importante se non proprio determinante nella lotta al titolo. A tal proposito Hamilton, nella press conference del giovedì di Città del Messico, ha escluso la possibilità di dover ricorrere ad un nuovo motore che lo costringerebbe ad una nuova penalità dopo quella di Istanbul.

Il sette volte campione del mondo, discutendo poi sull’aspetto purante sportivo, non si sente sfavorito nel weekend messicano nonostante la Red Bull sia andata quasi sempre forte sul tracciato dell’Hermanos Rodriguez.

“Credo che i nostri motori siano forti. Sono fiducioso di arrivare alla fine della stagione senza montarne un altro nuovo – ha dichiarato Hamilton, citato da RacingNews365.com – Sembra che la Red Bull vada meglio di noi nei posti più caldi. Questa è una pista dove vanno molto forte, come Budapest ad esempio dove sono stati competitivi negli ultimi due anni. Questo non significa che non possiamo andare forte in questo weekend. Lo scopriremo quando saremo lì fuori. Dobbiamo estrarre assolutamente tutto e spingere assolutamente al limite, cercando di non lasciare nulla di intentato, nessuna prestazione sul tavolo”.