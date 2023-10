F1 | Hamilton non ha dubbi sulla lotta con Verstappen

L’ultima vittoria di Lewis Hamilton risale al 2021, in Arabia Saudita. Tuttavia, nella scorsa gara disputata ad Austin, il pilota della Mercedes è andato vicino al trionfo, concludendo a soli due secondi da Max Verstappen, salvo poi essere squalificato dopo i controlli della FIA sul fondo irregolare della sua monoposto. Archiviata la stagione 2023, Hamilton punta al prossimo anno con l’obiettivo di tornare a lottare per la vittoria.

“Prego ogni giorno affinché si riesca a colmare il distacco dalla Red Bull e a partire con il piede giusto”, ha dichiarato il sette volte campione del mondo citato da PlanetF1.

“Voglio lottare per il campionato, voglio lottare contro Max. Credo di essere uno dei pochi piloti in grado di farlo. Ma dobbiamo avere il pacchetto, non solo la macchina, migliorare i nostri pit stop. Ci sono così tante aree in cui dobbiamo salire di livello per essere in grado di eguagliare i campioni”.

