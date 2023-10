F1 | GP Messico, le zone DRS all’Hermanos Rodriguez

F1 GP Messico zone DRS – Confermate le zone DRS per il prossimo Gran Premio del Messico, 19° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo la vittoria di forza conquistata da Max Verstappen al Circuit of the Americas, la 15° di una stagione fin perfetta e la 50° della carriera, squadre e piloti torneranno a darsi battaglia all’Hermans Rodriguez di Città del Messico, tracciato dalle caratteristiche uniche a causa dell’altitudine (2238 metri sopra il livello del mare). Una condizione che metterà a dura prova non solo il fisico dei piloti, ma anche l’affidabilità meccanica delle vetture.

Città del Messico, ricordiamo, sarà la seconda prova del tris di gare che comprenderà anche il Brasile alla fine del mese di ottobre. La commissione gara per il week-end all’Hermans Rodriguez ha scelto di attivare tre zone DRS, le quali saranno posizionate sul rettilineo principale del circuito messicano e negli allunghi che portano dalle curve 3 a 4 e dalla 11 alla 12.

Due invece i punti di attivazione: il primo in “aggancio” della 16 (vale per i tratti nel primo settore) e il secondo poco dopo la 9, all’interno dello “snake” che contraddistingue il T2. Il programma del week-end, ricordiamo, prevede due sessioni di libere al venerdì (20.30 – 00.00) ed FP3 al sabato (19.00).

Questi 60 minuti di lavoro in pista saranno l’ultima occasione per squadre e piloti di lavorare sugli assetti in vista delle qualifiche, previste per la stessa giornata alle 23.00. Semaforo verde domenica sera alle ore 21.00. La gara si potrà seguire in diretta su Sky Sport F1 HD.