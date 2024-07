F1 | Hamilton: “Complimenti a Piastri, la sua prima vittoria era solo questione di tempo”

Dopo la vittoria ottenuta due settimane fa sulla pista casalinga di Silverstone, Lewis Hamilton sforna un’altra grande prestazione sul tracciato dell’Hungaroring che lo ha portato ad ottenere il 200esimo piazzamento a podio in carriera. Una top 3 che il sette volte campione del mondo si è dovuto letteralmente sudare, avendo la meglio nel duello con la Red Bull di Max Verstappen dove i due pluri-iridati sono arrivati a contatto alla staccata di curva 1 nel corso del 63° giro.

Una situazione che però non ha danneggiato le vetture, eccezion fatta per il risultato finale dell’olandese scivolato al quinto posto, con Hamilton che concluso un altro grande weekend chiuso alle spalle del duo McLaren.

“Enormi congratulazioni alla McLaren per la doppietta, è la mia vecchia famiglia e sono felicissimo di vedere i ragazzi tornare davanti – ha dichiarato Hamilton al termine della gara – Il team ha fatto un grande lavoro, continuando a spingere questa macchina: alla fine non avevamo il passo delle McLaren o forse non avevamo neanche il passo della Red Bull. Però siamo riusciti a tenere duro all’inizio della gara ed è stato difficile far durare a sufficienza le gomme. Poi quella battaglia molto dura alla fine, spinosa in alcuni tratti, ma queste sono le corse. Sono contento dei punti ottenuti e non posso che ringraziare il team”.

Sul contatto con Verstappen: “Non è stata una battaglia nervosa, se vediamo il passo con cui hanno ridotto il passo in alcune curve: mi veniva da ridere a pensare di tenerli dietro – ha detto Hamilton – Soprattutto nell’ultimo settore sono stati fortissimi come la McLaren. Ho visto Verstappen arrivare da molto lontano ed ha frenato tardissimo, lui si è buttato all’interno ed io sono rimasto fermo e mi ha preso sulla ruota. Penso si sia trattato di un incidente di gara”.

Sul primo successo di Piastri in Formula 1: “Fantastico, congratulazione a lui. Sta facendo un lavoro fantastico e da quando è qui sta mostrando costanza, ed era solo questione di tempo prima di ottenere questo successo. Una grande giornata per lui, ha avuto un passo fantastico fin dalla partenza”.