F1 | Alpine, inaspettata top dieci per Ocon e Gasly nelle prove libere del GP di Spagna

F1 Alpine GP Spagna – Riscontri di spessore per la Alpine nella prima giornata di libere valide per il Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. In un tracciato sulla carta sfavorevole per la A524, Pierre Gasly ed Esteban Ocon sono riusciti a raccogliere riscontri positivi sull’auto, ottenendo al venerdì una quarta e nona posizione. Piazzamenti sorprendenti che però dovranno essere confermati nelle qualifiche che andranno in scena questo pomeriggio alle 16.00 con diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.

Le valutazioni di Ocon dopo le libere in Spagna

“Concludere la giornata con entrambe le vetture in top ten è un pò inaspettato. Ovviamente non sappiamo cosa stanno facendo gli altri, ma nel complesso è un inizio positivo. Non è stato il mio miglior giro con le gomme C3, considerando anche il traffico che ho trovato nelle prove libere 2. Ci sono state anche alcune interruzioni durante i nostri stint, sia brevi che lunghi. Possiamo sicuramente migliorare e continueremo a lavorare per fare ulteriori passi avanti”

Gasly subito competitivo con la Alpine

“È stato un venerdì positivo, soprattutto per quanto abbiamo mostrato nelle prove libere 2. Il risultato finale con il quarto posto è molto lusinghiero. Una piacevole sorpresa che mi fa sorridere! Nelle FP1 abbiamo dovuto risolvere alcuni piccoli problemi aerodinamici. Fatto questo la vettura ha offerto buone sensazioni fin dall’inizio della seconda sessione. Abbiamo una base solida su cui lavorare e il mio giro d’attacco con le C3 è andato bene, anche se non mi sento completamente a mio agio. Dobbiamo modificare alcune cose per ottimizzare al meglio il feeling”.