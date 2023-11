F1 | Haas, Bearman e Pietro Fittipaldi sulla VF-23 nei test di Abu Dhabi

La Haas ha confermato che Pietro Fittipaldi e Oliver Bearman parteciperanno ai test di Abu Dhabi di martedì prossimo. Tutti i team divideranno i test in due: in una vettura si proveranno le gomme della prossima stagione, che di fatto sono le stesse di quella che sta per concludersi, mentre nell’altra ci sarà un giovane pilota, e sarà questo il caso del giovane della Ferrari Driver Academy. L’ultima volta di Fittipaldi con la VF-23 è stata di recente, a luglio, nei test degli pneumatici Pirelli sul circuito di Silverstone, laddove ha percorso quasi 700 chilometri. Il pilota brasiliano, che ha recentemente annunciato che guiderà a tempo pieno in IndyCar il prossimo anno ha testato diverse vetture durante la sua permanenza di cinque stagioni con la Haas, in particolare correndo negli ultimi due round 2020, sostituendo Romain Grosjean. Bearman ha vinto quattro gare quest’anno in Formula 2, e ha già partecipato a una sessione di prove libere con la Haas a Città del Messico, diventando così il pilota britannico più giovane a partecipare a un weekend di Formula 1, e replicherà proprio nel venerdì di Abu Dhabi, il che coinciderà anche con il finale della stagione cadetta, dove attualmente è al sesto posto in classifica guidando per la Prema.

“Formazione di piloti entusiasmante – ha detto Guenther Steiner, team principal della Haas. L’affidabilità di Pietro è sempre apprezzata nella squadra, specialmente ora che stiamo raccogliendo dati ed esperienza per la prossima stagione, quindi è giusto che lui salga in macchina nei test di Abu Dhabi. Ollie si è ben comportato in Messico, mostrando il giusto atteggiamento e un’etica del lavoro di livello, e ci hanno impressionato anche le sue indicazioni, quindi siamo contenti di dargli più tempo a bordo della nostra vettura per ampliare la sua conoscenza con la Formula 1″.

“E’ sempre una grande opportunità guidare una vettura di Formula 1”, dichiara Fittipaldi.

“Sono impaziente di tornare in vettura – dice Berman. Venerdì faremo insieme la prima sessione di libere, sarà fantastico partire da questa base e poi trascorrere una giornata intera in macchina il prossimo martedì. Sarà l’ultima possibilità per lavorare in vista del 2024, quindi cercherò di fare un buon lavoro. Il team mi ha fatto sentire molto a mio agio da quando ci siamo uniti in Qatar, mi piace tantissimo lavorare con loro”.