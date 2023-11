F1 | GP Las Vegas, Sainz: testacoda a curva 1 causati da macchie di olio

Quello di Las Vegas, dove la Formula 1 ha corso nell’ultimo weekend, tornando in Nevada dopo ben 41 anni, è stato un appuntamento da dimenticare per Carlos Sainz. Dapprima per l’inconveniente del tombino che ne danneggiato molte parti sulla sua Ferrari SF-23 numero 55, costringendolo anche a scontare una penalità, e successivamente per la gara di rimonta dal fondo che è stato costretto a disputare a causa del testacoda avvenuto subito dopo la partenza. Una zona di pista, quella compresa tra il rettilineo iniziale e curva 1, condizionata da macchie d’olio perse da alcune auto durante la consueta parata dei piloti che anticipa la corsa.

A denunciarne l’accaduto è stato lo stesso alfiere della Ferrari che, come avvenuto al connazionale Fernando Alonso, è stato poi costretto a recuperare posizioni dalle retrovie. Sainz, nonostante l’ennesimo intoppo in un fine settimana a dir poco incredibile, è riuscito a cogliere un ottimo sesto posto. Sainz e Alonso arrivano ad Abu Dhabi, dove domenica si concluderà la stagione, appaiati in classifica generale: al momento condividono il quarto posto nel Mondiale piloti con 200 punti.

“Ho visto molto olio dalle vetture che abbiamo utilizzato per la parata dei piloti, è un’altra cosa a cui la FIA dovrebbe prestare attenzione perché non è giusto che tutto l’olio fosse nella zona interna – ha dichiarato Sainz, citato da Crash.net – A parte il fatto che la pista era già sporca, mettiamo in pista delle macchine che perdono olio un’ora prima della gara: è inaccettabile. Ciò probabilmente ha causato molti incidenti in curva 1”.