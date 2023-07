F1 | GP Ungheria, Norris soddisfatto del secondo podio consecutivo

La McLaren ha superato anche l’esame Hungaroring. Dopo l’ottima prestazione mostrata nella gara di casa di Silverstone, la scuderia di Woking si conferma competitiva anche su un tracciato completamente differente riuscendo a conquistare nuovamente il podio con Lando Norris.

Il pilota britannico ha chiuso la corsa magiara al secondo posto, dopo una difficile partenza che lo aveva visto perdere la posizione ai danni del compagno di squadra Oscar Piastri. Posizione poi ripresa dopo il primo valzer dei pit stop, conservandola fino alla bandiera a scacchi.

“È stata una gara dura, non semplice, specialmente per Perez che si stava avvicinando nel finale – ha dichiarato Norris al termine della gara – Però non ha avuto abbastanza velocità per riprenderci. Sono contento. All’inizio abbiamo lottato anche se ho perso la posizione a curva 1, ma è fantastico per la McLaren aver conquistato il podio”.

Norris ha poi aggiunto: “Il prossimo passo è la vittoria? Al momento Verstappen è troppo veloce, a meno che non commetta errori o succeda qualcosa sarà impossibile vincere. Siamo contenti dei progressi che abbiamo fatto. Se pensiamo dove eravamo quattro o cinque gare fa faticavamo a qualificarci dopo il Q1, adesso lottiamo per podi e pole”.

L’inglese, completando la propria disamina, ha detto: “Abbiamo svolto tanto duro lavoro, il team è stato grandioso ed ha fatto un lavoro fantastico in fabbrica. Sapevamo che all’inizio avremmo faticato, eravamo poco competitivi, ma abbiamo avuto un’enorme spinta. C’era consapevolezza che stavamo facendo un lavoro sufficiente e da lì abbiamo iniziato. Sono molto contento”.