F1 | GP Ungheria, Verstappen: “La macchina è andata bene con ogni mescola”

Anche all’Hungaroring non c’è stata storia. La Red Bull e Max Verstappen sono stati, ancora un volta, i dominatori in gara che ha visto l’olandese cogliere la settima vittoria consecutiva mentre per la scuderia di Milton Keynes si tratta della dodicesima: il team anglo-austriaco firma così un nuovo record, strappando il precedente appartenente alla McLaren di Senna-Prost (1988) che si era fermata a quota 11. L’olandese ha indirizzato la gara fin dal via quando, approfittando della partenza poco felice della Mercedes del poleman Lewis Hamilton, ha messo la freccia sull’inglese risultando poi imprendibile per la concorrenza.

Un successo che permette a Verstappen di consolidare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la leadership iridata che lo vede precedere il compagno di squadra Sergio Perez di ben 110 punti.

“Siamo riusciti a fare un’ottima partenza, sono molto contento, finalmente siamo riusciti a trovare il giusto stacco sulla frizione – ha dichiarato Verstappen al termine della gara – Ho preso l’interno e sapevo che sarei uscito davanti in curva. Oggi la macchina è stata molto veloce. Sul giro secco abbiamo sofferto, mentre oggi è stato positivo perché la macchina andava bene con ogni mescola. Siamo riusciti a gestire bene le gomme, creando un vantaggio così ampio”.

Verstappen, completando la propria analisi, ha detto: “Dodici vittorie consecutive sono un numero incredibile per il team, le ultime due stagioni sono state fantastiche per noi e speriamo di poter proseguire con questo slancio per tanto tempo. Lavorare con questo team è molto piacevole per me”.