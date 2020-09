F1 | GP Toscana Ferrari 1000, Leclerc: “Non vedo l’ora di scendere in pista”

Charles Leclerc a caccia di riposte nel prossimo Gran Premio della Toscana Ferrari 1000, nono appuntamento di questo mondiale 2020 di Formula 1.

Dopo il violento incidente di domenica scorsa, il quale ha privato della Ferrari di una grossa opportunità (la bandiera rossa aveva permesso al monegasco di salire fino in quarta posizione), l’alfiere della Scuderia di Maranello cercherà di massimizzare il potenziale della SF1000, con l’obiettivo di regalare punti importanti al team in questo momento estremamente complicato.

Leclerc, ricordiamo, ha chiuso la doppia trasferta di Spa e Monza con zero punti all’attivo e tante perplessità sul pacchetto tecnico di questo campionato.

“Non vedo l’ora di scendere in pista al Mugello con la Ferrari”, ha affermato Charles Leclerc. “La pista è bellissima e soprattutto in questo weekend celebriamo il 1000° GP della storia della nostra squadra in Formula 1. Sono anche felice di sapere che ci saranno alcune migliaia di tifosi sulle tribune”.

Sul Mugello ha aggiunto: “Il circuito, che ha un lungo rettilineo ma non è super veloce come quelle sulle quali abbiamo disputato le ultime due gare, dovrebbe vedere la nostra vettura meno in difficoltà. Come squadra sarà importante massimizzare il tempo a disposizione perché non abbiamo parametri di partenza e dunque c’è più lavoro del solito da portare avanti. Speriamo di far divertire gli spettatori tornando a conquistare un bel po’ di punti in classifica”.