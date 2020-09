F1 | GP Toscana, buon venerdì in casa Alfa Romeo

Venerdì positivo per l’Alfa Romeo. La scuderia del Biscione ha infatti concluso la seconda sessione di prove libere al Mugello ottenendo la Top Ten con Kimi Raikkonen. Il finlandese – sulla pista dove 20 anni fa ha mosso i primi passi in Formula Uno alla guida della Sauber – ha ottenuto il nono tempo, protagonista suo malgrado di un incidente con la Racing Point di Sergio Perez: il messicano, ritenuto colpevole del sinistro, è stato penalizzato con una posizione di penalità da scontare in griglia.

Bisogna scorrere la classifica per trovare invece la C39 di Antonio Giovinazzi, con il pilota di Martina Franca che ha chiuso le FP2 17° a causa di un errore commesso nel giro da qualifica. L’obiettivo dell’Alfa per le qualifiche di domani è l’approdo con entrambe le monoposto in Q2.

“È bello tornare a guidare al Mugello, la pista dove ho fatto i miei primi giri su una monoposto di F1, 20 anni fa – ha ricordato Raikkonen -. Sicuramente il mio collo si sente molto meglio ora rispetto alla fine del mio primo giorno di test! La pista ha la stessa sensazione, non è molto diversa ad eccezione di alcuni cordoli. È un circuito difficile, quindi trovare un setup può essere impegnativo, soprattutto essere qui per la prima volta e senza dati da utilizzare come riferimento. È un layout abbastanza unico per molti versi e richiede un approccio diverso, per cui dobbiamo continuare a lavorare sul setup sia questa sera che nelle FP3. Non siamo mai a corto di cose da migliore, oggi sembravamo promettenti, quindi vediamo dove finiremo domani”.