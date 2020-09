F1 | Binotto su Vettel: “Non so se contribuirà al salto di qualità della Racing Point”

Il team principal della Ferrari, ha commentato la decisione di Sebastian Vettel di firmare un contratto con Aston Martin per la prossima stagione e oltre. Intervistato da Mara Sangiorgio, per Sky Sport F1, Mattia Binotto ha augurato il meglio al tedesco ma ha ribadito di essere contento della scelta fatta per il futuro:

“Abbiamo lasciato la possibilità a Vettel di cercare un’alternativa. L’ha trovata, sono molto contento per lui come persona e come pilota, contento per la Formula 1 perché credo tutto sommato che se rimane un quattro volte campione del mondo sia molto importante. Non so se contribuirà al salto di qualità alla Racing Point, toccherà a loro valutarlo e giudicarlo, noi abbiamo guardato noi stessi, abbiamo fatto una scelta che ci riguarda pensando ad un futuro diverso assieme a Charles e Carlos. Contentissimi della nostra scelta”.