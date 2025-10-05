Formula 1News F1

F1 GP Singapore | Marko contro Norris: “Incomprensibile, spero non l’abbia fatto apposta”

L'austriaco torna sull'episodio di fine Q3: "Lo ha ostacolato al 100%"

di Peppe Marino5 Ottobre, 2025
Le qualifiche del Gran Premio di Singapore hanno lasciato degli strascichi tra Max Verstappen e Lando Norris. I due contendenti al titolo hanno avuto un incontro più o meno ravvicinato in pista, quantomeno secondo il campione del mondo olandese, il quale ha accusato il pilota della McLaren di averlo intenzionalmente ostacolato nell’ultimo tentativo del Q3. Il britannico si è a sua volta difeso, accusando l’ambiente Red Bull di essere un continuo lamento. A tal proposito, ha voluto dire la sua anche il consulente della squadra di Milton Keynes, Helmut Marko.

“La qualifica è stata serrata, come ci aspettavamo, ma il comportamento di Lando Norris resta difficile da comprendere – ha detto l’austriaco. Eravamo già un decimo e mezzo più veloci rispetto al giro precedente e lui ha completamente ostacolato Max nelle ultime due curve. Per Norris non c’era nulla in palio, quindi la situazione mi lascia perplesso. Max sarebbe potuto essere molto vicino a Russell. Spero che non abbia volutamente ignorato ciò che accadeva dietro di sé, perché mi riesce difficile pensare che l’abbia fatto di proposito”.

GP Singapore

Venerdi 3 ottobre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)11:30 -12:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)15:00 - 16:00

Sabato 4 ottobre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)11:30 - 12:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)15:00 -16:00

Domenica 5 ottobre

Gara (Sky Sport F1 HD)14:00
4.94 Km | 62 giri

