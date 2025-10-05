F1 GP Singapore | Marko contro Norris: “Incomprensibile, spero non l’abbia fatto apposta”
L'austriaco torna sull'episodio di fine Q3: "Lo ha ostacolato al 100%"
Le qualifiche del Gran Premio di Singapore hanno lasciato degli strascichi tra Max Verstappen e Lando Norris. I due contendenti al titolo hanno avuto un incontro più o meno ravvicinato in pista, quantomeno secondo il campione del mondo olandese, il quale ha accusato il pilota della McLaren di averlo intenzionalmente ostacolato nell’ultimo tentativo del Q3. Il britannico si è a sua volta difeso, accusando l’ambiente Red Bull di essere un continuo lamento. A tal proposito, ha voluto dire la sua anche il consulente della squadra di Milton Keynes, Helmut Marko.
“La qualifica è stata serrata, come ci aspettavamo, ma il comportamento di Lando Norris resta difficile da comprendere – ha detto l’austriaco. Eravamo già un decimo e mezzo più veloci rispetto al giro precedente e lui ha completamente ostacolato Max nelle ultime due curve. Per Norris non c’era nulla in palio, quindi la situazione mi lascia perplesso. Max sarebbe potuto essere molto vicino a Russell. Spero che non abbia volutamente ignorato ciò che accadeva dietro di sé, perché mi riesce difficile pensare che l’abbia fatto di proposito”.
