F1 | Qualifiche GP Qatar, Verstappen predicatore solitario nel deserto di Losail

F1 GP Qatar risultati Qualifiche – Pole position senza storie per Max Verstappen nella sessione di qualifiche valide per il Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Dopo il miglior tempo ottenuto nelle libere di questo pomeriggio, l’olandese della Red Bull si è confermato anche nell’ora di attività della serata, ottenendo un crono di 1’23″778, circa tre decimi più rapido della McLaren di Lando Norris, poi retrocesso in decima piazza per un track limits nell’ultimo tentativo di attacco al tempo. Una prestazione di assoluto livello, arrivata grazie all’ottimo bilanciamento della RB19 in condizioni di poco grip (la polvere presente in pista ha creato più di qualche grattacapo a piloti e squadre), che permetterà al pilota oranje – salvo clamorosi colpi di scena – di gestire al meglio le prime fasi della corsa di domenica sera.

Seconda posizione quindi per la Mercedes di George Russell, seguito a ruota da Lewis Hamilton e Fernando Alonso, con un’Aston Martin in netto miglioramento rispetto a quanto visto a Singapore e Giappone. Solo quinto Charles Leclerc, bravo a massimizzare il risultato nonostante le difficoltà della vettura, mentre Oscar Piastri (retrocesso per aver oltrepassato i limiti della pista), Pierre Gasly, Esteban Ocon e Valtteri Bottas si sono garantiti gli ultimi piazzamenti all’interno della top dieci.

Sabato di qualifica disastroso invece per Sergio Perez e Carlos Sainz, entrambi fuori dal Q3. Il messicano ha perso il proprio miglior tempo in Q2 per “track limits”, aspetto che lo costringerà a scattare dalla 13° piazza, mentre lo spagnolo – in continua sofferenza per il poco grip offerto dalla SF-23 – ha ottenuto il 12° tempo e sarà costretto ad una corsa di rimonta sul tracciato qatariota di Losail. Male anche Lance Stroll, 17° e ben lontano dai tempi ottenuti dal compagno di scuderia Alonso. Appuntamento alle 15.00 di domani per la sessione di Shoot-Out, la quale stabilirà l’ordine di partenza della Sprint Race di domani (19.30), la quale offrirà a Max Verstappen il primo e importante match-point mondiale. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.